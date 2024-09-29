"Россия должна править всем миром": советский чемпион заявил о крахе США

Бывший спортсмен считает, что гегемония США подходит к концу

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что Россия должна стать ведущей страной мира. Так советский чемпион отреагировал на новость о том, что на Конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) даже не думают возвращать РФ в мировой биатлон.

Соответствующий комментарий Тихонова приводит metaratings.ru. Бывший биатлонист считает, что Россия должна стать правящей страной во всем мире.

"Что в этом странного? Белорусы, понятно, ни за что страдают, но а мы-то что? Чему удивлены? Российский биатлон еще до всех санкций был изгнан из международной федерации за допинг-скандалы. Это было при Кущенко, Майгурове, Барнашове.

Мы – самая великая держава, самая богатая территория земного шара. Гегемония Америки приходит к концу, надо России становиться правящей страной на всем земном шаре, если будем правильно хозяйствовать, при наших-то богатствах. Во всех сферах и тем более в спорте.

Мы же когда-то были единственной страной, которая составляла конкуренцию: в летней Олимпиаде – американцам, в зимней – норвежцам, вечным астматикам", – сказал Тихонов.

В сети лишь посмеялись над словами бывшего спортсмена.

Ранее Тихонов, который призвал россиян равняться на президента РФ Владимира Путина, в очередной раз оскорбил норвежцев. На этот раз он назвал эту нацию "скупердяйской и профашистской".