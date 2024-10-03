"Незаурядная личность": футбольные фанаты заступились за Буданова

Украинские ультрас выступили против отставки боевого генерала

Украинское футбольное фанатское движение выступило с заявлением по поводу слухов об отставке главы Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова.

Соответствующий пост опубликован на telegram-канале фанатов "Динамо" WBC. По мнению ультрас, Буданов – незаурядная личность, завоевавшая уважение украинского общества своими поступками и боевым путем. В поддержку главы ГУР подписались фанаты "Динамо", "Шахтера", "Металлиста", "Черноморца", "Ворсклы", "Полесья", "Кривбасса", "Волыни", "Карпат", "Днепра" и другие.

"В контексте последних сообщений о намерении отправить в отставку боевого генерала, по понятным причинам личный состав подразделений Сил обороны страны не может выразить свое мнение. Но мы, как околофутбольная община со всей страны, представляем солдтатов и офицеров разных бригад и батальонов, а потому хотим заверить, что выражаем абсолютное доверие и поддержку Кириллу Буданову.

Нам неприятны политические интриги, мы ни в коем случае не ставим под сомнение решение военно-политического руководства, но искренне убеждены, что личность Буданова в должности руководителя ГУРа сегодня является ключевой", — гласит сообщение.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Будановым. Это произошло на фоне появления информации о возможном увольнении главы украинской разведки. Народный депутат от "Слуги Народа" Юрий Мысягин прокомментировал ситуацию.