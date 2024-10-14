"Эта улыбка": украинская легкоатлетка восхитила фигурой на тренировке (фото)

Спортсменка возобновила тренировочный процесс после отпуска

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко после провала на Олимпийских играх возобновила тренировки и готовится к новым стартам. Недавно спортсменка поделилась горячим снимком в купальнике.

Соответствующие снимки Юлия опубликовала на своей странице в Instagram. Левченко находится в отличной физической форме, а также в хорошем настроении.

Юлия Левченко

"Хорошего всем дня", — подписала снимок Юлия. В сети с восторгом восприняли новые фото легкоатлетки. Пользователи восхищены фигурой спортсменки, а также ее очаровательной улыбкой.

"Наша красотка стройняшка", "Эта улыбка", "Просто красавица", "Невероятная", — пишут в сети.

Напомним, перед Олимпиадой в Париже Левченко заняла третье место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Хожуве (Польша), а еще через некоторое время спортсменка вышла замуж. Избранником Юлии стал многократный чемпион Украины по бегу на средние дистанции Юрий Кищенко. На Играх-2024 украинка, к сожалению, провалила квалификацию, не попав в финал. Тем не менее Левченко оставила свой след на Олимпиаде, став настоящей звездой на сербском ТВ.