"Ця посмішка": українська легкоатлетка захопила фігурою на тренуванні (фото)

Спортсменка відновила тренувальний процес після відпустки

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко після провалу на Олімпійських іграх відновила тренування та готується до нових стартів. Нещодавно спортсменка поділилася гарячим знімком у купальнику.

Відповідні знімки Юлія опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Левченко перебуває у чудовій фізичній формі, а також у гарному настрої.

Юлія Левченко

"Гарного всім дня", — підписала знімок Юлія. У мережі із захопленням сприйняли нові фото легкоатлетки. Користувачі захоплені фігурою спортсменки, а також її чарівною посмішкою.

"Наша красуня струнка", "Ця посмішка", "Просто красуня", "Неймовірна", — пишуть у мережі.

Нагадаємо, перед Олімпіадою в Парижі Левченко посіла третє місце на етапі "Діамантової ліги" у Хожуві (Польща), а ще через деякий час спортсменка вийшла заміж. Обранцем Юлії став багаторазовий чемпіон України з бігу на середні дистанції Юрій Кіщенко. На Іграх-2024 українка, на жаль, провалила кваліфікацію, не потрапивши до фіналу. Однак Левченко залишила свій слід на Олімпіаді, ставши справжньою зіркою на сербському ТБ.