"Прорыв в цивилизацию": в сети высмеяли нового соперника сборной России

Российские футболисты впервые за долгое время сыграют полноценный матч

Сборная Сирии согласилась сыграть с Россией в футбол. Накануне российская команда не сумела найти соперника на октябрьский сбор.

Об этом заявил менеджер сборной Сирии Удачи Фаталлах в комментарии "Матч ТВ". Он подтвердил, что игра Россия — Сирия пройдет 19 ноября в Волгограде.

"Контракт еще не подписан, но матч состоится 19 числа следующего месяца. Игра пройдет в Волгограде", — сказал Фаталлах.

В сети со смехом восприняли новость о новом сопернике россиян. Пользователи шутят, что зря сирийцы опустились до уровня РФ.

Добавим, по информации "Матч ТВ" в ноябре сборная России также сыграет с Брунеем (15 ноября в Сочи).

Напомним, Международная федерация футбола ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Недавно Танзания отказала россиянам в игре, сославшись на напряженный график, а Пакистан запретил своей национальной команде играть с россиянами, после чего опустил РФ ниже плинтуса. Кроме того, Замбия отказалась играть с россиянами в ноябре.