Бетербиев - Бивол: онлайн-трансляция чемпионского боя

Прямая трансляция вечера бокса в Саудовской Аравии

В субботу, 12 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между российским канадцем Артуром Бетербиевым (20-0, 20 КО) и российским киргизом Дмитрием Биволом (23-0, 12 КО). К слову, WBC не хотел организовывать этот бой до окончания войны в Украине.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию шоу Бетербиев — Бивол. Начало мероприятия в 19:00 по киевскому времени.

Что на кону боя Бетербиев — Бивол

Поединок Бетербиев — Бивол станет историческим событием в мировом боксе. Впервые в эру четырех основных поясов станет известен абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,378 кг). На кону поединка стоят титулы Бетербиева WBC, WBO и IBF, а также титул WBA Super, который принадлежит Биволу.

Накануне оба боксера сделали вес. Вес Бивола составил 78,980 кг, а вес Бетербиева — 79,360 кг.

Где и во сколько смотреть бой Бетербиев — Бивол

В прямом эфире в Украине шоу бокса Бетербиев — Бивол покажет медиа-платформа DAZN. Вечер бокса Бетербиев — Бивол состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на Kingdom Arena. Начало шоу в 19:35 по киевскому времени. Ожидается, что главный бой вечера начнется в 01:15 по киевскому времени. Добавим, что легально посмотреть это мероприятие в Украине можно лишь по подписке на DAZN (стоимость — 822 грн).

Промо видео боя Бетербиев - Бивол

Время начала шоу Бетербиев - Бивол

Прогноз букмекеров на бой Бивол — Бетербиев

Аналитики не сумели назвать однозначного фаворита в этой дуэли, однако небольшое предпочтение отдают Биволу. Отметим, букмекеры считают, что у Бивола прекрасные шансы победить Бетербиева по итогам 12 раундов — коэффициент 2,20 против 7,50. В то же время вероятность победы нокаутом у Артура выше, чем у Дмитрия — коэффициент 2,70 против 6,00.

Андеркард шоу Бетербиев — Бивол

Артур Бетербиев (20-0, 20 KO) — Дмитрий Бивол (23-0, 12 KO)

Крис Юбэнк, мл. (33-3, 24 KO) — Камил Шеремета (25-2-2, 8 KO)

Фабио Уордли (17-0-1, 16 KO) — Фрейзер Кларк (8-0-1, 6 KO)

Джей Опетая (25-0, 19 KO) — Джек Мэсси (22-2, 12 KO)

Бен Уиттакер (8-0, 5 KO) — Лиам Кэмерон (23-6, 10 KO)

Скай Николсон (11-0, 1 KO) — Рэйвен Чепмен (9-0, 2 КО)

Мохаммед Алакель (дебют) — Хесус Гонсалес (3-2, 0 КО).

Файткард шоу Бетербиев - Бивол

Напомним, накануне боя Бетербиев — Бивол вспыхнуло сразу несколько скандалов. Во-первых, стало известно, что украинский боксер помогал Артуру готовиться к поединку. Дело в том, что Артура связывают дружеские отношения с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Во вторых, экс-жена Дмитрия рассказала его сопернику обо всех медицинских проблемах бывшего.