Подыгрывает россиянам? Известный украинский боксер раскритиковал План победы Зеленского

Спортсмен живет и тренируется в США

Непобедимый украинский боксер, бронзовый призер Олимпиады-2012 Тарас Шелестюк раскритиковал План победы президента Украины Владимира Зеленского. Накануне глава государства представил в Верховной Раде План победы, в котором выделены пять основных пунктов.

Соответствующий пост Шелестюк опубликовал на своей странице в Facebook. При этом боксер использовал картинку с российским ИПСО, на что указали его подписчики. Пользователи считают, что спортсмен подыграл российской пропаганде.

"Таков вопрос, как вам план победы от нашего "верховного главнокомандующего" и его компании? Это же нужно было два с половиной года войны, чтобы такой мощный план придумать", — написал боксер, прикрепив картинку, на которой изображен Зеленский с "планом победы".

Шелестюк высмеял План победы Зеленского

В сети ответили Тарасу. Пользователи отметили, что украинский боксер опубликовал вражеское ИПСО.

Напомним, 17 октября Зеленский посетил заседание Евросовета в Брюсселе, где представил основные пункты Плана победы. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что План победы Украины "вызывает ужас" у него. Кроме того, ключевые пункты Плана победы Украины не понравились канцлеру Германии Олафу Шольцу.