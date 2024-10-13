Друг Кадырова в скандальном бою стал абсолютным чемпионом мира

Судьи отдали победу другу Кадырова

В субботу, 12 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев (21-0, 20 КО) — Дмитрий Бивол (23-1, 12 КО). На кону поединка стояли все основные пояса в этой весовой категории.

Поединок, который проходил в Эр-Рияде "Саудовская Аравия" на Kingdom Arena, завершился победой Бетербиева. Об этом сообщает "Телеграф".

Бой прошел всю дистанцию в 12 раундов. Бивол отлично работал джебом, вовремя наносил серийные удары и просто феноменально двигался на ногах. Бетербиев в ответ весь поединок вел первым номером и пытался нанести как можно больше силовых ударов. В итоге судьи отдали победу Бетербиеву — 114-114, 115-113, 116-112.

Отметим, в сети считают, что бой был равным и победа Бетербиева незаслуженна, однако Бивол признал поражение. Примечательно, что в рингсайде засветился глава Чечни Рамзан Кадыров.

Отметим, долгое время бой между россиянами даже не думали организовывать из-за войны в Украине, однако в мире бокса появился новый игрок с большими деньгами — Саудовская Аравия. Эта страна стала настоящей "меккой" бокса, где проводят только самые интересные бои, в частности поединок Усик — Фьюри.

Напомним, накануне боя Бетербиев — Бивол вспыхнуло сразу несколько скандалов. Во-первых, стало известно, что украинский боксер помогал Артуру готовиться к поединку. Дело в том, что Бетербиева связывают дружеские отношения с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Во вторых, экс-жена Дмитрия рассказала его сопернику обо всех медицинских проблемах бывшего.