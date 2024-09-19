Сильно располневшая российская фигуристка-чемпионка пыталась сузить себя в фотошопе

Российские фигуристки в условиях международной изоляции теряют мотивацию

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова сильно располнела, из-за чего "фотошопит" свои фото в соцсетях. В 2022 году Щербакова была номинирована на премию Международного союза конькобежцев Skating Awards, из-за чего Украина подала протест.

Об этом сообщает telegram-канал "Тулуп Тутберидзе". Щербакова брала "золото" на последней зимней Олимпиаде, а после полномасштабного вторжения РФ в Украину все российский фигуристы были отстранены от международных соревнований. Видимо, без международных стартов, чемпионке не хватает мотивации держать себя в форме.

"Сильно располневшая Анечка Щербакова крайне неудачно пыталась сузить себя в фотошопе.

Анна Щербакова без фотошопа выглядит сильно сытнее. Особенно на фоне тростиночки Алины Загитовой", — гласит сообщение.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова показалась на контрольных прокатах в России в нелепом наряде. Недавно фигуристка попросила миллионы у президента РФ Владимира Путина. Накануне подобный грант попросила у главы Кремля Татьяна Навка, жена пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова.