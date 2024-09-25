"Динамо" опозорилось в Лиге Европы, проиграв второму составу "Лацио" (видео)

Бело-синие пропустили три безответных мяча

В среду, 25 сентября, киевское "Динамо" матчем против римского "Лацио" стартовала в обновленной Лиге Европы. Накануне "Телеграф" сообщал, что поменялось во втором по силе еврокубке.

Встреча, состоявшаяся в Гамбурге (Германия) на "Фолькспаркштадионе", завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянской команды. Об этом сообщает "Телеграф".

Главный тренер "Лацио" Марко Барони в матче с "Динамо" дал отдохнуть своим лидерам, выпустив на поле экспериментальный состав. Тем не менее Орлы вышли вперед уже в дебюте встречи — на 5-й минуте Булай Диа открыл счет в игре. Под занавес тайма римлянам удалась ударная 2-минутка, в течение которой они забили два мяча. Отличились Фисайо Деле-Баширу и Диа, оформивший головой дубль.

Во втором тайме гости были ближе к гол, чем "хозяева". А после 72-й минуты шансы киевлян на очки стремительно упали. Максим Брагару получил прямую карточку за фол в центре поля, оставив "Динамо" в меньшинстве. За 8 минут до окончания матча судья уровнял составы — Нослин заработал удаление.

"Динамо" – "Лацио" – 0:3

Голы: Диа (5, 35), Деле-Баширу (34)

Предупреждения: Дубинчак (63), Михавко (93) – Романьоли (88)

Удаления: Брагару (72, грубая игра) – Нослин (82, грубая игра)

"Динамо": Бущан, Дубинчак, Михавко, Себальос (Биловар, 19), Тымчик, Шапаренко (Рубчинский, 64), Бражко, Пихаленок (Андриевский, 84), Кабаев (Герреро, 84), Ванат, Ярмоленко (Брагару, 64)

"Лацио": Проведел, Пеллегрини, Романьоли, Патрик (Хила, 57), Марушич, Весино, Ровелла, Педро Родригес (Дзакканьи, 68), Деле-Баширу (Нослин, 79), Чауна (Исаксен, 57), Диа (Кастельянос, 68)

Полный видеообзор матча "Динамо" — "Лацио" будет доступен здесь позднее.

Напомним, "Динамо" стартовало в текущей еврокампании со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Сначала Бело-синие прошли сербский "Партизан". В "домашней" игре киевляне разгромили соперника со счетом 6:2, а в гостевой — победили со счетом 3:0.

В 3-м отборочном раунде ЛЧ "Динамо" прошло шотландский "Рейнджерс". В первой игре Бело-синие сыграли вничью (1:1), а во второй — обыграли шотландцев со счетом 2:0.

В борьбе за место в сильнейшем еврокубке "динамовцы" не сумели пройти австрийский "Зальцбург". Сначала киевляне проиграли со счетом 0:2, после чего сыграли с австрийцами вничью — 1:1.