"Динамо" в Лиге Европы проиграло одной из худших команд Бундеслиги (видео)

Бело-синие не сумели взять первые очки в еврокубке

В четверг, 3 октября, киевское "Динамо" сыграло с немецким "Хоффенхаймом" в рамках матча 2-го тура обновленной Лиги Европы УЕФА сезона 2024/25. В первом туре Бело-синие потерпели сокрушительное поражение от второго состава "Лацио".

Встреча, проходившая в Зинсхайме (Германия) на "Вирсол Райн-Некар-Арене", завершилась со счетом 2:0 в пользу немецкой команды. Об этом сообщает "Телеграф".

В первом тайме команды создали несколько моментов на двоих, однако преуспели только хозяева — на 22-й минуте Адам Гложек замкнул прострел с правого фланга. Во втором тайме Гложек оформил дубль, а Бело-синие ничего не сумели показать в атаке.

"Хоффенхайм" – "Динамо" – 2:0

Голы: Гложек (22, 60)

Предупреждение: Гриллич (40)

"Хоффенхайм": Бауманн, Нсоки, Штах, Акпогума (Дракслер, 74), Прасс, Гриллич (Тохумджу, 56), Бишоф, Жандре (Кадержабек, 56), Гложек, Мерштедт (Брюн-Ларсен, 87), Крамарич (Бюльтер, 74)

"Динамо": Бущан, Дубинчак, Михавко, Попов, Караваев, Шапаренко (Шепелев, 94), Бражко (Андриевский, 83), Михайленко (Пихаленок, 70), Волошин, Ванат (Герреро, 70), Кабаев (Рубчинский, 83)

Полный видеообзор матча "Хоффенхайм" — "Динамо" будет доступен здесь в ближайшее время.

Добавим, что "Хоффенхайм" неудачно стартовал в Бундеслиге, команда после 5 туров идет в зоне вылета. "Динамо", в свою очередь, лидирует в украиснком первенстве.

Отметим, УЕФА изменил формат еврокубков, в частности Лиги Европы. По итогам компьютерной жеребьевки "динамовцы" также сыграют с "Ромой", "Ференцварошем", "Реал Сосьедадом", "Викторией" Пльзень, "Галатасараем" и РФШ. В первом туре Бело-синие без шансов уступили "Лацио" (0:3). В 3-м туре на Бело-синих ожидает выезд к "Роме" Артема Довбика (24 октября).

Напомним, "Динамо" стартовало в текущей еврокампании со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Бело-синие дважды разгромили "Партизан", после чего не без проблем прошли шотландский "Рейнджерс". В битве за Лигу чемпионов украинский клуб уступил австрийскому "Зальцбургу", вылетев таким образом во второй по силе еврокубок.