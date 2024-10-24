"Рома" — "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Бело-синие попытаются взять очки в логове Волков

В четверг, 24 октября, киевское "Динамо" сыграет с римской "Ромой" в рамках матча 3-го тура основного этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2024/25. К слову, за римлян выступает нападающий сборной Украины Артем Довбик.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Рома" — "Динамо". Встреча начнется в 19:45 по киевскому времени.

Киевляне еще не брали очки в еврокубке, более того, украинский клуб даже не забивал. "Рома", в свою очередь, не впечатляет результатами на внутренней арене, однако в Риме динамовцам будет тяжело рассчитывать даже на ничью.

Матч "Рома" — "Динамо" состоится в Риме на стадионе "Олимпико". Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть этот поединок в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на это противостояние.

Напомним, в первом туре ЛЕ "Динамо" без шансов уступило "Лацио" (0:3), после чего киевляне проиграли "Хоффенхайму" (0:2).

Полный видеообзор матча "Хоффенхайм" — "Динамо"

Отметим, УЕФА изменил формат еврокубков, в частности Лиги Европы. По итогам компьютерной жеребьевки "динамовцы" также сыграют с "Ференцварошем", "Реал Сосьедадом", "Викторией" Пльзень, "Галатасараем" и РФШ.