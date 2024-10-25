"Динамо" - "Шахтер": где и когда бесплатно смотреть украинское Эль-Класико

Бело-синие проведут поединок с принципиальным соперником

В воскресенье, 27 октября, киевское "Динамо" сыграет с донецким "Шахтером" в рамках матча 11 тура чемпионата Украины по футболу сезона 2024/25. На сайте "Телеграф" будет доступна онлайн видеотрансляция игры.

В прямом эфире в Украине суперматч "Динамо" — "Шахтер" будет доступен для просмотра сразу на нескольких платформах. Об этом сообщает "Телеграф".

Встреча состоится в Киеве на стадионе имени Лобановского, начало игры — в 18:00 по киевскому времени. Официально посмотреть игру "Динамо" — "Шахтер" можно на платформе "УПЛ ТБ" и на телеканале "2+2" (бесплатно). Кроме того, бесплатно игру покажет платформа setantasports.com и YouTube-канал Football Hub.

По итогам 10 туров в первенстве Украины лидирует "Динамо" (25 очков), "Шахтер" — 4-й с 19 баллами в активе. Оба клуба имеют одну игру в запасе.

Напомним, перед украинским "Эль-Класико" киевляне проиграли "Роме" в Лиге Европы (0:1), а дончане уступили "Арсеналу" (0:1) в Лиге чемпионов. И "Динамо", и "Шахтер" не забивали в текущем розыгрыше еврокубков.