"Шахтер" проиграл "Арсеналу" в Лиге чемпионов из-за курьезного автогола (видео)

Горняки не сумели навязать сопротивление представителю АПЛ

Во вторник, 22 октября, донецкий "Шахтер" в 3 туре Лиги чемпионов УЕФА встретился с лондонским "Арсеналом". Донецкий клуб еще не знает вкуса победы в текущем сезоне главного еврокубка.

Поединок, проходивший в Лондоне на стадионе "Арсенал", завершился со счетом 1:0 в пользу "Арсенала". Об этом сообщает "Телеграф".

"Арсенал" начал поединок с мощного давления, однако защита Горняков не дрогнула в первые минуты. Тем не менее именно Канониры вышли вперед, причем сделали это с помощью курьезного автогола. На 29-й минуте Габриел Мартинелли пробил в штангу, а мяч предательски отлетел от спины вратаря Горняков Дмитрия Ризныка прямо в ворота.

Второй тайм голов командам не принес, но Пушкари были намного ближе к взятию ворот. К примеру, Троссар не реализовал пенальти (сейв Ризныка).

"Арсенал" Лондон – "Шахтер" Донецк – 1:0

Гол: Ризнык, 29 (автогол)

Предупреждения: Уайт, 34, Мартинелли, 84 — Станич, 81 (за пределами поля)

"Арсенал": Рая, Уайт (Мерино, 46), Салиба, Габриэл, Калафьори (Льюис-Скелли, 71), Райс, Партей, Троссар (Жоржиньо, 88), Жезус (Стерлинг, 68), Мартинелли, Гавертц.

"Шахтер": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Крыськив, Бондаренко (Марлон, 87), Судаков, Зубков (Педриньо, 64), Эгиналдо (Траоре, 84), Сикан (Кевин, 64).

Полный видеообзор матча "Арсенал" — "Шахтер" будет доступен здесь в ближайшее время.

По итогам трех туров Лиги чемпионов Горняки набрали всего одно очко. В первом туре ЛЧ дончане не сумели победить "Болонью" (0:0), а во втором — без шансов уступили "Аталанте" (0:3). С расписанием дончан в главном еврокубке можно ознакомиться на сайте "Телеграф".

Напомним, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф Лиги чемпионов по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. Добавим, что "Шахтер", который получил прямую путевку в ЛЧ, по итогам компьютерной жеребьевки основного этапа также сыграет с "Баварией", "Боруссией" Д, "Янг Бойз", ПСВ, и "Брестом".