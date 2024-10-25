"Динамо" — "Шахтар": де і коли безкоштовно дивитися українське Ель Класіко

Біло-сині проведуть поєдинок із принциповим суперником

У неділю, 27 жовтня, київське "Динамо" зіграє з донецьким "Шахтарем" у рамках матчу 11 туру чемпіонату України з футболу сезону 2024/25. На сайті "Телеграф" буде доступна онлайн відеотрансляція гри.

У прямому ефірі в Україні суперматч "Динамо" — "Шахтар" буде доступний для перегляду одразу на кількох платформах. Про це повідомляє "Телеграф".

Зустріч відбудеться у Києві на стадіоні імені Лобановського, початок гри – о 18:00 за київським часом. Офіційно подивитися гру "Динамо" — "Шахтар" можна на платформі "УПЛ ТБ" та на телеканалі "2+2" (безкоштовно). Крім того, безкоштовно гру покаже платформа setantasports.com та YouTube-канал Football Hub.

За підсумками 10 турів у першості України лідирує "Динамо" (25 очок), "Шахтар" — 4-й з 19 балами в активі. Обидва клуби мають одну гру у запасі.

Нагадаємо, перед українським "Ель Класіко" кияни програли "Ромі" в Лізі Європи (0:1), а донеччани поступилися "Арсеналу" (0:1) у Лізі чемпіонів. І "Динамо", і "Шахтар" не забивали у поточному розіграші єврокубків.