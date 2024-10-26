"Реал" - "Барселона": онлайн-трансляция Эль-Класико

Сливочные и Сине-гранатовые проведут первое дерби в сезоне

В субботу, 26 октября, в Мадриде состоится первое Эль-Класико сезона 2024/25 — "Реал" в рамках поединка 11-го тура Ла Лиги примет "Барселону". В главном матче осени место в воротах Сливочных займет украинец Андрей Лунин.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Барселона". Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

Команды подходят к игре в качестве лидеров в чемпионате Испании, правда, каталонцы имеют гандикап перед Сливочными в три очка и занимают первое место. "Барселона" уже проигрывала в этом сезоне Ла Лиги, а вот Королевский клуб — нет. В любом случае обе команды настроены на победу, ведь обеим принципиально победить главного конкурента.

Добавим, что "Реал" 79 раз побеждал "Барселону" в первенстве, 74 раза выигрывали Сине-гранатовые, 35 раз была зафиксирована ничья. В последнем Эль-Класико "Реал" обыграл "Барсу" со счетом 3:2.

Матч "Реал" — "Барселона" пройдет в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть Эль-Класико в прямом эфире в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на это противостояние.