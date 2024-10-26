"Реал" — "Барселона": онлайн-трансляція Ель Класіко

Вершкові та Синьо-гранатові проведуть перше дербі у сезоні

У суботу, 26 жовтня, у Мадриді відбудеться перше Ель Класіко сезону 2024/25 — "Реал" у рамках поєдинку 11-го туру Ла Ліги прийме "Барселону". У головному матчі осені місце у воротах Вершкових займе українець Андрій Лунін.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Барселона". Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Команди підходять до гри у якості лідерів в чемпіонаті Іспанії, щоправда, каталонці мають гандикап перед Вершковими в три очки й посідають перше місце. "Барселона" вже програвала цього сезону Ла Ліги, а ось Королівський клуб — ні. У будь-якому випадку обидві команди налаштовані на перемогу, адже обом принципово перемогти головного конкурента.

Додамо, що "Реал" 79 разів перемагав "Барселону" у першості, 74 рази вигравали Синьо-гранатові, 35 разів було зафіксовано нічию. В останньому Ель Класіко "Реал" обіграв "Барсу" з рахунком 3:2.

Матч "Реал" — "Барселона" пройде у Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися Ель Класіко у прямому ефірі в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на це протистояння.