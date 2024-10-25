"Реал" - "Барселона": букмекеры оценили шансы команд в Эль-Класико

Сливочные являются небольшими фаворитами в домашней игре против Сине-гранатовых

В субботу, 26 октября, в Европе пройдет главный поединок первой половины сезона — Эль-Класико. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Барселона".

По мнению букмекеров, в этом противостоянии нет явного фаворита, правда, небольшое преимущество специалисты отдают хозяев. Об этом сообщает Favbet. Аналитики оценили вероятность победы Сливочных в 46%, а Сине-гранатовых — в 30%.

Прогноз букмекеров на матч Ла Лиги "Реал" — "Барселона"

Favbet: (победа "Реала" 2,10 — ничья 3,95 — победа "Барселоны" 3,20)

William Hill: (2,10 — 3,90 — 3,20)

Bwin: (2,05 — 3,90 — 3,25)

Матч "Реал" — "Барселона" состоится в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть Эль-Класико в прямом эфире в Украине.

Добавим, что Королевский клуб подходит к игре в ослабленном составе. Кроме того, накануне игры травмировался основной вратарь Сливочных Тибо Куртуа, что открыло дорогу в стартовый состав голкиперу сборной Украины Андрею Лунину. К слову, недавно страж ворот получил новехонький автомобиль от спонсора "Реала".