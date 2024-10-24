"Реал" - "Барселона": где и когда смотреть Эль-Класико

В известном дерби, похоже, сыграет игрок сборной Украины

В субботу, 26 октября, состоится главный матч осени — Эль-Класико. Сливочные подходят к игре в ослабленном составе.

В прямом эфире первое Эль-Класико сезона 2024/25 покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Поединок 11-го тура Ла Лиги "Реал" — "Барселона" пройдет в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. На данный момент в первенстве Испании лидируют каталонцы, которые опережают Королевский клуб на три очка. Добавим, что Сливочные 79 раз побеждали Сине-гранатовых в Примере, 74 раза выигрывали Сине-гранатовые, 35 раз была зафиксирована ничья.

Посмотреть Эль-Класико на Megogo можно по подписке Спорт, Максимальная, Максимальная + благотворительность (стоимость подписки от 69 грн). Добавим, что, вероятно, место в воротах мадридцев займет украинец Андрей Лунин. Все из-за травмы Тибо Курута.

Напомним, Лунин, как игрок основы "Реала", получил в подарок от BMW автомобиль. "Телеграф" сообщал, какую модель выбрал кипер.