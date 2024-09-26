Жена в восторге: Лунин получил новехонькую BMW (фото)

BMW в рамках спонсорского контракта каждый сезон оснащает первую команду "Реала" новыми автомобилями

Футболисты мадридского "Реала" получили официальные автомобили BMW на мероприятии, которое состоялось на стадионе Альфредо Ди Стефано. Одна из машин досталась вратарю сборной Украины Андрею Лунину.

В этом сезоне Лунин будет ездить на BMW i5 M60 xDrive стоимостью 114 450 евро (около 5,2 млн грн). Об этом сообщает Marca.

Представители клуба могли выбирать из пяти модели автомобилей: iX2, iX, i5, i7, XM. Выбор Лунина совпал с выбором главного тренера команды Карло Анчелотти, а также Федерико Вальверде и Эдуарду Камавинги. Самые роскошные авто (BMV i7 m70 xdrive) за 186 650 евро выбрали Винисиус Жуниор и Лукас Васкес.

Супруга Лунина Анастасия Томазова на своей странице в Instagram уже успела засветить нового "коня" мужа. Девушка похвасталась новым костюмом на фоне роскошного автомобиля. Добавим, что украинка купила костюм отечественного бренда Milly.

"Спасибо за костюм", — написала Анастасия.

Анастасия Томазова

Огляд BMW i5 M60 xDrive

Ранее Томазова опубликовала в соцсетях горячую фотосессию в бикини. Жена вратаря сборной Украины частенько радует своих подписчиков пикантными фотографиями.