Мудрик потроллил партнера по сборной Украины перед решающими играми в Лиге наций (видео)

Футболист подшутил над основным вратарем команды

Сборная Украины готовится к последним матчам группового этапа Лиги наций УЕФА против Грузии и Албании. Игры пройдут 16 и 19 декабря соответственно.

В команде царит прекрасная атмосфера. На странице Украинской ассоциации футбола (УАФ) в Instagram появилось видео, на котором Сине-желтые отрабатывают удары со средней дистанции.

В одном из роликов вингер "Челси" Михаил Мудрик поразил ворота кипера "Бенфики" Анатолия Трубина. При этом вратарь провожал мяч в сетку ворот взглядом. Михаил на своей странице в Instagram добавил надпись на данное видео.

"Трубин, пока только смотрим", — написал Михаил, посмеявшись над действием вратаря в данном эпизоде.

Напомним, сборная Украины выступает в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам 4 туров украинцы занимают последнее место в квартете.

Сначала Албания нанесла Сине-желтым сенсационное поражение со счетом 2:1. Затем подопечные Сергея Реброва умудрились проиграть Чехии (2:3). В 3-м туре наша команда обыграла Грузию (1:0), а в 4-м — сыграла вничью с чехами (1:1). С расписанием и результатами матчей сборной Украины в 2024 году можно ознакомиться на сайте "Телеграф".