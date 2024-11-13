Мудрик потролив партнера по збірній України перед вирішальними іграми у Лізі націй (відео)

Футболіст пожартував з основного воротаря команди

Збірна України готується до останніх матчів групового етапу Ліги націй УЄФА проти Грузії та Албанії. Ігри пройдуть 16 та 19 грудня відповідно.

У команді панує чудова атмосфера. На сторінці Української асоціації футболу (УАФ) в Instagram з’явилося відео, на якому Синьо-жовті відпрацьовують удари із середньої дистанції.

В одному з роликів вінгер "Челсі" Михайло Мудрик вразив ворота кіпера "Бенфіки" Анатолія Трубіна. При цьому воротар проводжав м’яч у сітку воріт поглядом. Михайло на своїй сторінці в Instagram додав напис на це відео.

"Трубін, поки тільки дивимося", — написав Михайло, посміявшись над дією воротаря в даному епізоді.

Нагадаємо, збірна України виступає у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками 4 турів українці посідають останнє місце у квартеті.

Спочатку Албанія завдала Синьо-жовтого сенсаційної поразки з рахунком 2:1. Потім підопічні Сергія Реброва примудрилися програти Чехії (2:3). У 3-му турі наша команда обіграла Грузію (1:0), а в 4-му зіграла внічию з чехами (1:1). З розкладом та результатами матчів збірної України у 2024 році можна ознайомитись на сайті "Телеграф".