"Бамбук в спину": Бруней вслед за Пакистаном опустил Россию

Даже футбольные карлики, кажется, смеются над Россией

Бруней — небольшое государство в Юго-Восточной Азии, на северо-западном берегу острова Калимантан. Сборная этой страны, которая занимает 184-е место в рейтинге ФИФА, согласилась сыграть товарищеский поединок против команды России 15 ноября, однако есть нюанс.

Брунейцы привезут лишь 6 игроков основы, остальные приедут в национальную команду из "молодежки". Об этом сообщил главный тренер Брунея Винисиус Эуторопио, передает telegram-канал kub_mash. Кроме того, брунейцы практические не готовились к игре, ведь Эуторопио приступил к работе лишь в начале ноября.

"У нас совсем не было времени тренировать команду. Мы начали работу всего 2 дня назад. У нас не хватает игроков из основного состава. У нас были некоторые проблемы с получением разрешений для игроков в нашей стране", — заявил Эуторопио.

В сети лишь посмеялись над ситуацией. Многие считают, что Бруней просто унизил РФ, выставив на игру даже не вторую команду, а молодежную сборную.

Напомним, Международная федерация футбола ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Из-за этого россиянам сложно найти соперника.

К примеру, сборная Пакистана в последний момент отказалась играть с РФ в октябре. Более того, Пакистан отказался отправлять на товарищеский матч с РФ национальную команду, предложив россиянам сыграть с "неофициальной" сборной Пакистана. В России назвали это унижением.