На этот раз отгрыз не ухо: Тайсон раскрыл секрет, почему кусал свои перчатки

Он с юмором прокомментировал этот момент

В пятницу, 15 ноября, в Арлингтоне (штат Техас, США) на ринге сошлись 58-летний Майк Тайсон и 27-летний боксер-блогер Джейк Пол. Тайсон проиграл, однако публика аплодировала именно ему.

Во время боя Майк кусал свои перчатки. Тайсон рассказал, почему он это делал.

"Почему я все время кусал перчатку во время боя? Это моя навязчивая идея, от которой я не могу избавиться... Почему я так поступал? У меня просто есть склонность к кусанию", — заявил Тайсон после завершения боя.

Он пошутил над собой, ведь в 1997 году Майк откусил кусок уха Эвандеру Холифилду. Тогда бой закончился победой Эвандера, так как Тайсон был дисквалифицирован.

Напомним, этот бой Тайсон провел после продолжительного перерыва. Он не дрался на профессиональном уровне с 2005 года, когда проиграл Кевину Макбрайду. Однако в 2020 году "железный Майк" провел выставочный поединок с Роем Джонсом-младшим.

Ранее "Телеграф" публиковал мемы на бой Тайсона и Пола. Они буквально несутся по сети.