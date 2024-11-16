Цього разу відгриз не вухо: Тайсон розкрив секрет, чому кусав свої рукавички

Він з гумором прокоментував цей момент

У п’ятницю, 15 листопада, в Арлінгтоні (штат Техас, США) на рингу зійшлися 58-річний Майк Тайсон та 27-річний боксер-блогер Джейк Пол. Тайсон програв, проте публіка аплодувала саме йому.

Під час бою Майк кусав свої рукавички. Тайсон розповів, чому він це робив.

"Чому я весь час кусав рукавичку під час бою? Це моя нав'язлива ідея, якої я не можу позбутися … Чому я так робив? У мене просто є схильність до кусання", – заявив Тайсон після завершення бою.

Він пожартував над собою, адже у 1997 році Майк відкусив шматок вуха Евандеру Холіфілду. Тоді бій закінчився перемогою Евандера, адже Тайсона дискваліфікували.

Нагадаємо, цей бій Тайсон провів після тривалої перерви. Він не бився на професійному рівні з 2005 року, коли програв Кевіну Макбрайду. Проте у 2020 році "залізний Майк" провів виставковий поєдинок із Роєм Джонсом-молодшим.

Раніше "Телеграф" публікував меми на бій Тайсона та Пола. Вони буквально несуться мережею.