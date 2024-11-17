Украинская чемпионка повторила пикантный кадр из "Основного инстинкта" (фото)
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Титулованная спортсменка запросто может работать моделью
Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, специализирующаяся на тройном прыжке, опубликовала очередную фотосессиию в межсезонье. Недавно спортсменка порадовала подписчиков нежным снимком в нижнем белье.
Соответствующие фото Марина опубликовала на своей странице в Instagram. Бех-Романчук позировала в деловом костюме и колготках, при этом спортсменка спросила у подписчиков, какой снимок лучший.
"1,2,3 или 4", — подписала фото Марина.
Большинство выбрали второе фото Марины. Один из пользователей сравнил украинку на этом снимке с Шэрон Стоун, которая запомнилась похожим кадром в фильме "Основной инстинкт".
"Это просто космос", "Выглядишь превосходно", "Все фотографии сексуальны и красивы!", "Вторая прям Основной инстинкт", — пишут в сети.
Напомним, в 2024 году травмы преследовали Бех-Романчук вплоть до Олимпиады, где украинка не сумела пройти квалификацию. После главного старта года Марине задали неудобный вопрос, из-за чего в Париже произошел скандал. Спортсменка также ведет популярный блог в Instagram, где за ее жизнью следят больше 500 тысяч человек.