Свитолина засветила шикарную фигуру в бикини (фото)

Спортсменка заряжается на новый сезон

Самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает свое восстановление после операции на ноге. Недавно украинка посетила Киев, где успела сняться для модного журнала.

Спортсменка поделилась кадрами из отдыха на своей странице в Instagram. Украинка, судя по геолокации, выбрала для отдыха Маскат в Омане.

Украинка не только нежилась на берегу Оманского залива, но и отдыхала активно на САП-борде. При этом Элина примерила сразу несколько бикини для фотосессии.

Элина Свитолина

Отметим, 2024 год был довольно успешным для Свитолиной в спорте. Она сыграла в финале турнира WTA 250 в Окленде, вышла в четвертьфинал "Уимблдона" и в четвертый круг Australian Open, US Open и "Ролан Гаррос". Кроме того, на Олимпийских играх в Париже Элина была знаменосцем сборной Украины. Осенью теннисистке сделали операцию на ноге, из-за чего она училась заново ходить.

Несмотря на травму, Свитолина приехала в Киев, где снялась для модного глянца и даже попала на обложку журнала. К слову, в сентябре Элина отпраздновала юбилей.