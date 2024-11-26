В деле о взятке в Кубке Украины появилась ключевая деталь

Появились новые детали в скандале с делегатом УАФ

В украинском футболе прогремел странный скандал. Делегат матча 2-го раунда Кубка Украины между "Олимпией" Савинцы и "Кременем" (2:0) Валерий Лютый признался на полиграфе в получении взятки в размере 2500 грн.

Об этом сообщает ТаТоТаке на своем Telegram-канале. По информации источника, матч вообще нельзя было проводить из-за отсутствия соответствующего разрешения со стороны военной администрации Полтавской области, однако делегат закрыл на это глаза. После проверки УАФ футбольного чиновника отстранили на 6 месяцев.

"Главным основанием для запрета проведения матча на стадионе "Молодежный" в Полтаве было отсутствие у номинальных хозяев поля (ФК "Олимпия") официального разрешения от военной администрации Полтавской области. Без этого документа проведение матчей такого уровня невозможно. О чем не мог не знать делегат УАФ. Тем не менее матч был проведен и сыгран

Теперь уже известно как, почему и за сколько", — гласит сообщение.

Добавим, что в "Олимпии" не отрицают факт передачи денег делегату, однако называют это не взяткой, а "суточными".

"Смотрите, какая ситуация. Мне также звонили из УАФ, я давал показания по этому моменту. Такой эпизод был, он получил 2500 грн – это были у него суточные, на питание. Ну кто вообще пишет о взятке в размере 2500 гривен?" — заявил начальник "Олимпии" Савинцы Дмитрий Галицкий.

Ранее сообщалось, что на матче 14-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2024/25 "Динамо" — "Черноморец" (3:1) на трибунах заметили необычного военного. Солдат в перерыве игры раздавал детям конфеты.