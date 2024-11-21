"Супер Иван" покорил сердца болельщиков сборной Украины: как выглядит жена футболиста Калюжного (фото)

Футболист с женой очень любят путешествовать по миру

Сборная Украины по футболу сумела сохранить прописку в дивизионе B Лиги наций УЕФА. В последней игре Сине-желтые нанесли поражение команде Албании (2:1).

Примечательно, что футболист "Александрии" Иван Калюжный дважды выходил в старте в Лиге наций и оба раза наша команда брала три очка. "Супер Иван" — именно так прозвали болельщики центрального полузащитника уже после дебютной игры в национальной команде. "Телеграф" рассказывает о музе Ивана — супруге Анне.

Калюжный и Анна Рублевская женились в 2020 году. В этом же году у них появилась дочь Оливия. Пара, судя по соцсетям, любит путешествовать.

Иван Калюжный с семьей

Как выглядит жена Ивана Калюжного Анна Рублевская

Анна Рублевская

Полный видеообзор матча Албания — Украина

Напомним, сборная Украины выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете.

Отметим, в первом туре Албания обыграла Сине-желтых со счетом 2:1. Затем подопечные Сергея Реброва умудрились проиграть Чехии (2:3). В 3-м туре наша команда добыла победу над Грузией (1:0), а в 4-м — сыграла вничью с чехами (1:1). В 5-м туре украинцы не сумели обыграть Грузию (1:1).