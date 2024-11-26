Укр

"Девяностые отдыхают": российский клуб попросил у губернатора миллионы на взятки для судей

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Крылья Советов просили деньги, чтобы погасить долги по взяткам для судей Новость обновлена 26 ноября 2024, 17:20
Крылья Советов просили деньги, чтобы погасить долги по взяткам для судей. Фото t.me/fckssamara_official, t.me/Fedorischev63

Реакции российских властей еще не было

На фоне скандала в украинском футболе, где делегат УАФ признался в получении взятки на сумму 2500 грн, в российском футболе вспыхнул грандиозный скандал. ФК "Крылья Советов" из Самары попросил у губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева закрыть долги за взятки представителям судейского корпуса.

Об этом заявил сам губернатор на своем telegram-канале. Размер долга оказался весьма внушительным — 36 млн рублей (около 14 млн грн).

о мне два месяца назад пришел один из функционеров клуба "Крылья Советов". Он мне сказал: "Вячеслав Андреевич, вы там долги пересчитываете за "Крылья". У нас есть еще один долг – это порядка 36 миллионов рублей.

Я у него спросил, на что. Он ответил: "Знаете, я не могу вам сказать, потому что это преступление. Вам знать не надо". В конце концов он мне рассказал. И выяснилось, что "Крылья Советов" должны 36 миллионов неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола", — заявил Федорищев.

В сети прокомментировали ситуацию. Один из пользователей отметил, что такого даже в 90-х не было.

Напомним, Международная федерация футбола ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Из-за этого россиянам сложно найти соперника.

Теги:
#Футбол #РФ #ФК Крылья Советов