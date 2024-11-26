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"Дев’яності відпочивають": російський клуб попросив у губернатора мільйони на хабарі для суддів

Автор
Михайло Корнілов
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Автор
"Крила Совєтов" просили гроші, щоб погасити борги за хабарі для суддів Новина оновлена 26 листопада 2024, 17:20
"Крила Совєтов" просили гроші, щоб погасити борги за хабарі для суддів. Фото t.me/fckssamara_official, t.me/Fedorischev63

Реакції російської влади ще не було

На тлі скандалу в українському футболі, де делегат УАФ зізнався в отриманні хабара на суму 2500 грн, у російському футболі спалахнув грандіозний скандал. ФК "Крила Совєтов" із Самари попросив у губернатора Самарської області В’ячеслава Федорищева закрити борги за хабарі представникам суддівського корпусу.

Про це заявив сам губернатор на своєму telegram-каналі. Розмір боргу виявився вельми значним — 36 млн рублів (близько 14 млн грн).

"До мене два місяці тому прийшов один із функціонерів клубу "Крила Совєтов". Він мені сказав: "В’ячеславе Андрійовичу, ви там борги перераховуєте за "Крила". У нас є ще один борг – близько 36 мільйонів рублів.

Я спитав у нього, на що. Він відповів: "Знаєте, я не можу вам сказати, тому що це злочин. Вам знати не треба". Зрештою, він мені розповів. І з’ясувалося, що "Крила Совєтов" винні 36 мільйонам неназваним, зважаючи на все, злочинцям, які займаються корупцією в суддівському корпусі російського футболу", — заявив Федорищев.

У мережі прокоментували ситуацію. Один із користувачів зазначив, що такого навіть у 90-х не було.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Через це росіянам складно знайти суперника.

Теги:
#Футбол #РФ #ФК Крилья Совєтов