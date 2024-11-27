Рекорд Ризныка и удаление: "Шахтер" на последних секундах проиграл в Лиге чемпионов (видео)

Чемпионы Украины и Нидерландов провели очное противостояние в еврокубке

В среду, 27 ноября, донецкий "Шахтер" встретился с ПСВ в рамках поединка 5 тура Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. Горнякам осталось сыграть всего три игры на основном этапе главного еврокубка.

Встреча, проходившая в Эйндховене (Нидерланды) на "ПСВ-стадионе", завершилась со счетом 3:2 в пользу ПСВ. Об этом сообщает "Телеграф".

Нидерландцы мощно атаковали с первых минут, однако в воротах Горняков надежно действовал Дмитрий Ризнык. "Шахтер" также не сидел в обороне, но значительно лучше реализовал свои моменты. На 8-й и 37-й минутах отличились Даниил Сикан и Александр Зубков. Оба взятия ворот произошли благодаря активностям на левом фланге атаке дончан, где блестяще играл Ефим Конопля.

В середине второго тайма защитник "Шахтера" Педро Энрике получил прямую красную карточку за жесткий фол вблизи своей штрафной. ПСВ тут же начал штурмовать ворота гостей, что вилилось в дубль Малика Тильманна и гол Рикардо Пепи. Вратарь "Шахтера" Ризнык сделал 15 сейвов за игру, что является новым рекордом Лиги чемпионов.

ПСВ – "Шахтер" – 3:2

Голы: Тилльман (87, 90), Пепі (95) – Сикан (8), Зубков (37)

Предупреждения: Боскальи (59), Сайбари (85) – Крыськив (87)

Удаление: Педро Энрике (69, грубая игра)

ПСВ: Бенитес, Дамс (Пепи, 46), Боскальи (Лосано, 74), Фламинго, Карсдорп (Ледесма, 90), Сайбари, Мауро Жуниор, Тилльман, Ланг (Тил, 64), де Йонг, Бакайоко

"Шахтер": Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Судаков, Крыськив, Бондаренко, Кевин (Франьич, 71), Зубков (Степаненко, 66), Сикан (Эгиналду, 55)

Полный видеообзор матча ПСВ — "Шахтер" будет доступен здесь позднее.

Напомним, по итогам пяти туров Лиги чемпионов Горняки набрали 4 очка. В первом туре ЛЧ дончане не сумели победить "Болонью" (0:0), а во втором — без шансов уступили "Аталанте" (0:3). Затем "Шахтер" проиграл "Арсеналу" (0:1), после чего победил "Янг Бойз" (2:1).

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф Лиги чемпионов по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. Добавим, что "Шахтер", который получил прямую путевку в ЛЧ, по итогам компьютерной жеребьевки основного этапа также сыграет с "Баварией", "Боруссией" Д и "Брестом".