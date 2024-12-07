Відомий нападник попрощався з футболом

Колишній нападник "Динамо", "Шахтаря" та збірної України Жуніор Мораес офіційно оголосив про завершення ігрової кар’єри. До речі, Мораес влітку 2024 року зіграв за збірну України у медіалізі Піке.

Український бразилець попрощався з футболом на своїй сторінці в Instagram. 37-річний Жуніор залишив великий слід в українському футболі.

"Дякую, футбол. Після 17-річної кар’єри настав час для нового виклику", — написав Мораес, який прикріпив відео з найкращими моментами своїх виступів.

В Україні Жуніор виступав за "Металург" Д, "Шахтар" та "Динамо". У його активі 96 голів у 172 матчах у рамках Української прем’єр-ліги (УПЛ). 2019 року Мораес отримав українське громадянство. За Синьо-жовтих він зіграв 11 матчів, у яких відзначився одним голом.

На клубному рівні Мораес тричі перемагав в УПЛ, вигравав Кубок і Суперкубок України.

Усі голи Мораеса за "Шахтар"

Раніше ексфутболіст "Динамо" та збірної України Олександр Алієв звернувся до ФСБ РФ із Суджі (Курська область, РФ). Нещодавно Олександр з’явився в базі розшуку МВС РФ.