Грав за "Шахтар" та "Динамо": футболіст збірної України завершив кар’єру (відео)
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Відомий нападник попрощався з футболом
Колишній нападник "Динамо", "Шахтаря" та збірної України Жуніор Мораес офіційно оголосив про завершення ігрової кар’єри. До речі, Мораес влітку 2024 року зіграв за збірну України у медіалізі Піке.
Український бразилець попрощався з футболом на своїй сторінці в Instagram. 37-річний Жуніор залишив великий слід в українському футболі.
"Дякую, футбол. Після 17-річної кар’єри настав час для нового виклику", — написав Мораес, який прикріпив відео з найкращими моментами своїх виступів.
В Україні Жуніор виступав за "Металург" Д, "Шахтар" та "Динамо". У його активі 96 голів у 172 матчах у рамках Української прем’єр-ліги (УПЛ). 2019 року Мораес отримав українське громадянство. За Синьо-жовтих він зіграв 11 матчів, у яких відзначився одним голом.
На клубному рівні Мораес тричі перемагав в УПЛ, вигравав Кубок і Суперкубок України.
Раніше ексфутболіст "Динамо" та збірної України Олександр Алієв звернувся до ФСБ РФ із Суджі (Курська область, РФ). Нещодавно Олександр з’явився в базі розшуку МВС РФ.