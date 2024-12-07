Російський футболіст звинуватив Європу у русофобії: причина вас здивує

Росіяни скрізь знайдуть русофобію

Центральний нападник "Ростова" Єгор Голенков висловився про проявлення русофобії в Європі. Гравець виступав у Португалії та Чехії до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Відповідний коментар Голенкова наводить "Матч ТВ". За словами Єгора, його якось не обслужили у кафе через "слов’янську зовнішність".

– За весь час у Європі ти стикався з русофобією?

– Там не все так погано, як гадають. Але, як мені здалося, кілька разів зіткнувся з цим.

Могло бути так, що сиджу в кафе і мене не обслуговують. Я погано розмовляю англійською, виглядаю по-слов’янськи.

– Сервіс у Росії кращий, ніж у Європі?

– Не сказав би. У Європі тебе повністю облизують, – наголосив Голенков.

У мережі лише посміялися зі слів футболіста. Користувачі жартують, що стикаються з подібною "русофобією" постійно, але в самій Росії.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу ФІФА та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Через це росіянам складно знайти суперника.