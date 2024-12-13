ЧМ-2026: кто стоит на пути сборной Украины на Мундиаль

Сине-желтые попали в группу из четырех команд

В пятницу, 13 декабря, в Цюрихе (Швейцария) состоялась жеребьевка европейской квалификации на чемпионат мира по футболу-2026. Мундиаль пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года.

По итогам жеребьевки сборная Украины в отборе сыграет с победителем матча Франция — Хорватия в Лиге наций, Исландией и Азербайджаном. Об этом сообщает "Телеграф".

Для прямого выхода на ЧМ-2026 украинцам необходимо побеждать в группе. Кроме того, второе место дает право сыграть в стыковом раунде за последние 4 путевки на Мундиаль.

Отметим, отборочный турнир стартует в марте 2025 года и завершится в ноябре того же года. Стыковой раунд квалификации, в котором примут участие еще 4 команды из Лиги наций, пройдет в марте 2026 года.

Напомним, сборная Украины в 2024 году выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете, что дало право нашей команде участвовать в плей-офф за место в Лиге А, однако украинцы потеряли шансы на выход на ЧМ-2026 через Лигу наций. За место в Лиге А наша команда сыграет с Бельгией.