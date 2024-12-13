ЧС-2026: хто стоїть на шляху збірної України на Мундіаль

Синьо-жовті потрапили до групи з чотирьох команд

У п’ятницю, 13 грудня, у Цюриху (Швейцарія) відбулося жеребкування європейської кваліфікації на чемпіонат світу з футболу-2026. Мундіаль пройде у США, Мексиці та Канаді влітку 2026 року.

За підсумками жеребкування збірна України у відборі зіграє з переможцем матчу Франція — Хорватія в Лізі націй, Ісландією та Азербайджаном. Про це повідомляє "Телеграф".

Для прямого виходу на ЧС-2026 українцям потрібно перемагати у групі. Крім того, друге місце дає право зіграти у стиковому раунді за останні 4 путівки на Мундіаль.

Зазначимо, відбірковий турнір стартує у березні 2025 року та завершиться у листопаді того ж року. Стиковий раунд кваліфікації, в якому візьмуть участь ще 4 команди з Ліги націй, відбудеться у березні 2026 року.

Нагадаємо, збірна України у 2024 році виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті, що дало право нашій команді брати участь у плей-оф за місце у Лізі А, проте українці втратили шанси на вихід на ЧС-2026 через Лігу націй. За місце у Лізі А наша команда зіграє з Бельгією.