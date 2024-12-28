На чемпионате мира по шахматам прогремел скандал

В субботу, 28 декабря, на чемпионате мира по шахматам (рапид) произошел грандиозный скандал. Действующий чемпион мира в быстрых шахматах норвежец Магнус Карлсен отказался выполнять дресс-код и досрочно покинул турнир.

Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE). Дело в том, что Магнус пришел на игру 9-го тура в джинсах, что запрещено регламентом.

Организаторы оштрафовали норвежца на 200 долларов и потребовали от него переодеться. Карлсен отказался, после чего его не включили в пару на 9-й тур. В этот же день россиянин Ян Непомнящий также был оштрафован за нарушение дресс-кода, надев спортивную обувь. Непомнящий подчинился, переобулся и продолжил играть на турнире.

"Честно говоря, мое терпение к FIDE и так не очень большое, и это нормально. Пусть придерживаются своих правил. Меня это устраивает. Я отвечаю, что хорошо, я ухожу. Идите н***й", — сказал Карлсен.

Отметим, Карлсен на ЧМ по рапиду в восьми матчах одержал три победы, четыре раза сыграл вничью и один раз проиграл.

Ранее Карлсен призвал не допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям под эгидой FIDE. Норвежец выступил с пламенной речью прямо на глазах российского президента FIDE Аркадия Дворковича. Затем в РФ потребовали, чтобы Магнус вернул деньги, заработанные в России.