"Думает, что он звезда, а на самом деле..." Кварцяный прошелся по игроку сборной Украины

По мнению тренера, Довбик с такой игрой не сможет удержаться в основной команде "Ромы"

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный прокомментировал игру форварда сборной Украины Артема Довбика в матче Лиги наций против Грузии (1:1). Артем "потерялся" на поле в этой встрече.

Соответствующий комментарий Кварцяного приводит ukrfootball.ua. По словам тренера, успех Довбика в "Жироне" — результат работы его бывших партнеров по команде.

"Никакой. Очень разочарован его игрой. Какой-то он такой самодовольный был. Что вот он в сборной, о нем много пишут. По-видимому, он забыл, что главное, что должен делать нападающий, я ему когда-то говорил лично, уметь обыгрывать оппонентов.

Он, когда играл за "Жирону", среди его партнеров было много индивидуально сильных игроков, которые давали ему такие пасы, что оставалось просто забивать. Подставил ногу, подставил голову.

С тех пор как я его знаю, он не изменился – остался таким же, как и был. Просто возмужал, набрался опыта, оброс мышцами. Он думает, что он звезда, а на самом деле… В "Роме" его под конец игры часто меняют, он не играл в качественный футбол", — заявил Кварцяный.

Напомним, в первом туре Лиги наций Албания обыграла Сине-желтых со счетом 2:1. Затем подопечные Сергея Реброва умудрились проиграть Чехии (2:3). В 3-м туре наша команда добыла победу над Грузией (1:0), а в 4-м — сыграла вничью с чехами (1:1).