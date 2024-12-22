Довбик отдал ассист без передачи и забил гол без удара (видео)

Украинец оформил уникальные голевые действия в одном матче

В воскресенье, 22 декабря, украинский форвард "Ромы" Артем Довбик забил во втором матче кряду. Накануне нападающий сборной Украины отличился дублем в Кубке Италии.

На этот раз Артем отличился в матче 17-го тура чемпионата Италии сезона 2024/25 против "Пармы". Об этом сообщает "Телеграф".

Украинец на 51-й минуте отдал ассист на Пауло Дибалу, а на 83-й минуте отличился сам после передачи звездного аргентинца. Примечательно, что голевой пас Довбик отдал случайно — мяч просто попал ему в пятку после удара партнера по команде. А в моменте с голом Довбик даже не бил по воротам, а просто подставил ногу.

Журналист Роман Бебех на telegram-канале "Бомбардир" оценил голевые действия Довбика. Добавим, что игра завершилась со счетом 5:0 в пользу Волков.

"Сегодня в Артема уникальное достижение: ассист без передачи и гол без удара", — написал Бебех.

Видео голевых действия Довбика в матче против "Пармы"

Напомним, Довбик оказался в числе номинантов на "Золотой мяч-2024", заняв предпоследнее место в голосовании за лучшего игрока мира. Тем не менее Артем провалил осенние матчи в сборной Украины, из-за чего подвергся резкой критике.