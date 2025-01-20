Свитолина разгромила россиянку на Australian Open (видео)

Элина открывала дневную сессию на соревнованиях в Австралии

В понедельник, 20 января, украинская теннисистка Элина Свитолина (№28 WTA) в 4-м раунде Australian Open-2025 сыграла против нейтральной россиянки Вероники Кудерметовой (№75 WTA). Элина — единственная из украинок, которая добралась до второй недели Турнира Большого Шлема в одиночном разряде.

Встреча, проходившая на "Арене Рода Лейвера" в Мельбурне, завершилась со счетом 6:4, 6:1. Об этом сообщает "Телеграф".

Элина отказалась от совместных фото с Вероникой перед игрой, теннисистки также обошлись без традиционных рукопожатий. Свитолина и и Кудерметова до этого встречались между собой дважды, оба раза побеждала россиянка.

Полный видеообзор матча Элина Свитолина — Вероника Кудерметова будет доступен здесь позднее.

На Открытом чемпионате Австралии-2025 Элина одержала победу над четвертой ракеткой мира Жасмин Паолини из Италии (2:6, 6:4, 6:0), прошла американку Кэролайн Доулхайд (6:1, 6:4) и обыграла Сорану Кырстю из Румынии (6:4, 6:4). Элина в 12-й раз выступает в основной сетке Australian Open. В 2018 и 2019 годах она доходила до четвертьфинала.

Ранее сообщалось, что муж Свитолиной, французский теннисист Гаэль Монфис (№41 ATP) установил большое достижение в Австралии. Элина наблюдала за игрой мужа по ТВ, хотя находилась на той же арене.