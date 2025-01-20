Світоліна розгромила росіянку на Australian Open (відео)

Еліна відкривала денну сесію на змаганнях в Австралії

У понеділок, 20 січня, українська тенісистка Еліна Світоліна (№28 WTA) у 4-му раунді Australian Open-2025 зіграла проти нейтральної росіянки Вероніки Кудерметової (№75 WTA). Еліна — єдина з українок, яка дісталася другого тижня на Турнірі Великого Шлему в одиночному розряді.

Зустріч, що проходила на "Арені Рода Лейвера" у Мельбурні, завершилася з рахунком 6:4, 6:1. Про це повідомляє "Телеграф".

Еліна відмовилася від спільних фото з Веронікою перед грою, тенісистки також обійшлися без традиційних потисків рук. Світоліна та Кудерметова до цього зустрічалися між собою двічі, обидва рази перемагала росіянка.

Повний відеоогляд матчу Еліна Світоліна — Вероніка Кудерметова буде доступний тут пізніше.

На Відкритому чемпіонаті Австралії-2025 Еліна здобула перемогу над четвертою ракеткою світу Жасмін Паоліні та з Італії (2:6, 6:4, 6:0), пройшла американку Керолайн Доулхайд (6:1, 6:4) та обіграла Сорану Кирстю з Румунії (6:4, 6:4). Еліна в 12-й раз виступає в основній сітці Australian Open. У 2018 та 2019 роках вона також доходила до чвертьфіналу.

Раніше повідомлялося, що чоловік Світоліної, французький тенісист Гаель Монфіс (№41 ATP) встановив велике досягнення в Австралії. Еліна спостерігала за грою чоловіка по ТБ, хоча знаходилася на тій самій арені.