Муж Свитолиной установил историческое достижение: жена заценила (видео)

Француз сотворил историю на Australian Open

В субботу, 18 января, французский теннисист Гаэль Монфис (№41 ATP) победил в третьем раунде Australian Open-2025. Жена француза Элина Свитолина вышла на корт сразу же после его триумфа.

На пути в 4-й раунд 38-летний Гаэль обыграл американца Тейлора Фрица (№4 ATP) со счетом 3:6, 7:5, 7:6(1), 6:4. Об этом сообщает "Телеграф".

Матч продолжался 3 часа 7 минут. Ранее теннисисты встречались лишь раз, счет в личных партиях — 1:1. Эта победа позволила Монфису стать самым старым игроком, которому удалось одержать победу над соперником из топ-5 на турнире Большого Шлема в 21 веке. К слову, Гаэль впервые победил такого рейтингового оппонента на мейджоре.

Добавим, что Монфис не проигрывает 8 матчей подряд, перед Australian Open он выиграл турнир ATP 250 в Окленде и в возрасте 38 лет и 4 месяцев стал самым старым чемпионом ATP-тура с 1990 года и вторым самым старым в истории с 1977 года.

Примечательно, что Элина в этот день играла на том же корте сразу после мужа. К слову, украинка также победила 4-ю ракетку мира Жасмин Паолини из Италии. Перед своим матчем украинка следила за игрой мужа во время разминки. В сторис Instagram Свитолина опубликовала видео своей реакции на победу мужа.

Ранее пятая ракетка мира из РФ Даниил Медведев разбил ракеткой камеру на сетке во время матча Australian Open-2025. В следующем круге россиянин продолжил истерить.