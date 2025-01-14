Кличко, наркотики и Усик: топ-3 скандалов в карьере Тайсона Фьюри

"Цыганский король" оставил заметный след в истории бокса

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) неожиданно объявил о завершении карьеры. Так сложилось, что поединки против украинских боксеров стали определяющими в карьере "Цыганского короля".

"Телеграф" рассказывает о скандалах, связанных с британским тяжеловесом, который долгое время был номером один в Королевском весе. Популярность и пристальное внимание СМИ Тайсон получил после победы над Владимиром Кличко в ноябре 2015 года.

Настил ринга в бою с Кличко

Еще до поединка Фьюри изводил "Доктора Стального Молота". А за несколько часов до боя Тайсон внезапно отказался драться с чемпионом из-за настила ринга. По мнению "Цыганского короля", покрытие ринга было "слишком мягким и пружинистым". В итоге Кличко пошел на уступки и настил поменяли. Многие считают, что это было ошибкой украинца, из-за чего он проиграл.

Наркотики, ожирение и депрессия после боя с Кличко

Фьюри вчистую победил легендарного украинского боксера — 115-112, 116-111, 115-112 и исполнил свою главную цель в боксе — стал чемпионом мира, причем сразу по нескольким версиям. Владимир активировал реванш, но так и не получил его. Сперва второй поединок между украинцем и британцем был запланирован на 9 июля 2016 года. После известия о травме Тайсона реванш перенесли на 29 октября. В сентябре бой был снова отменен, на этот раз окончательно.

Одной из причин отмены реванша стала депрессия у боксера.

"Я не хочу больше жить. Каждый день надеюсь, что умру. Это плохо, учитывая, что у меня трое детей и жена. Если бы я не был христианином, то покончил бы жизнь самоубийством. Я надеюсь, что меня убьют раньше, чем я убью себя сам, потому что не хочу потом целую вечность провести в аду", – говорил тогда Фьюри.

Кроме того, боксера уличили в употреблении кокаина. Спортсмен говорил, что таким образом он пытался бороться с депрессией. Тем не менее у Тайсона отобрали пояса (от некоторых он отказался сам), он завершил карьеру, однако тут же передумал. Все ожидали увидеть возвращение "Цыганского короля" весной 2017 года, однако этого не случилось. Дело в том, что Фьюри сильно набрал в весе (до 160 кг) из-за отсутствия тренировок и режима. "Цыганский король" вернулся на ринг только в июне 2018 года…

Джон Фьюри

Джон Фьюри, отец и тренер Тайсона устроил перепалку с дракой перед первым поединком сына против Александра Усика. Фьюри-старший зачем-то ударил головой члена команды украинца. "Цыганскому королю" пришлось даже извиняться перед властями Саудовской Аравии. Добавим, что на реванш Тайсон не позвал отца и полностью отказался от семьи на 3 месяца, сосредоточившись на тренировках. К слову, это не помогло британцу.

Отметим, после второго поражения от Усика Фьюри мог провести денежный поединок против Энтони Джошуа, также звучал вариант реванша с Кличко. Добавим, что Тайсон так и не признал поражения от Усика.