Свитолина повторила свой лучший результат на Australian Open (видео)

Спортсменка не сумела выйти в полуфинал

В среду, 22 января, самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина (№ 27 WTA) провела четвертьфинальный поединок Australian Open-2025 против американки Мэдисон Киз (№ 14 WTA). Элина — единственная украинская теннисистка, которая пробилась во вторую неделю соревнований в Австралии.

Встреча, проходившая в Мельбурне (Австралия) на "Арене Рода Лейвера", завершилась со счетом 6:3, 3:6, 4:6 в пользу американки. Об этом сообщает "Телеграф".

Матч продолжался 1 час 54 минуты. Ранее Свитолина и Киз играли между собой 5 раз, трижды побеждала американка.

Полный видеообзор матча Свитолина — Киз будет доступен здесь позднее.

Элина в 12-й раз выступает в основной сетке Australian Open. В 2018 и 2019 годах она доходила до четвертьфинала.

На Открытом чемпионате Австралии-2025 Элина одержала победу над четвертой ракеткой мира Жасмин Паолини из Италии (2:6, 6:4, 6:0), прошла американку Кэролайн Доулхайд (6:1, 6:4) и обыграла Сорану Кырстю из Румынии (6:4, 6:4). В 1/8 финала Свитолина одолела нейтральную россиянку Веронику Кудерметову (№75 WTA).