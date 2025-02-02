Трамп загрався: у Канаді освистали гімн США (відео)

Після приходу Трампа до Білого Дому відносини між країнами помітно погіршилися

Уболівальники хокейного клубу "Оттава Сенаторс" перед матчем проти "Міннесоти Вайлд" у Національній хокейній лізі (НХЛ) освистали гімн США. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп підписав наказ ввести мито у розмірі 25% на весь імпорт із Канади.

Відповідне відео стало вірусним у мережі. Про це повідомляє ctvnews.

Інцидент стався незадовго до початку матчу регулярного чемпіонату НХЛ. Щойно виконавиця почала співати гімн США, уболівальники влаштували своєрідний протест проти політики Трампа. Коли на арені почали співати гімн Канади, уболівальники почали аплодувати.

Загострення між двома країнами почалося після висловлювань Трампа про те, що він хоче зробити Канаду 51-м штатом США.

"Канада має стати нашим улюбленим 51-м штатом: набагато нижчі податки й набагато кращий військовий захист для народу Канади — і жодних тарифів", — написав 2 лютого Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Крім того, чинний президент США поклав око на Гренландію (Данія). Через це Євросоюз роздумує про відправку військ на острів. Франція готова допомогти Данії у разі потреби.