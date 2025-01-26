"Отправлю Усика на пенсию": российский боксер пригрозил украинцу

Россиянин бросается словами, хотя он очень далек от титульного боя

Российский боксер-супертяж Артем Сусленков (11-0, 7 KO) заявил, что с легкостью победит чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО). Накануне Коту вызов бросил австралийский боксер.

Соответствующий комментарий Сусленкова приводит "Чемпионат". По его словам, он покажет Усику мастер-класс.

"Как победить Усика? Ничего сверхъестественного там не нужно. Готов выйти и показать! Провести мастер-класс по отправке на пенсию знаменитого и всеми любимого Усика. Победа Егора Мехонцева ему болезненно далась, после он больше не проигрывал россиянину. Это будет та самая моя роль в мире бокса. Но впереди у меня поединок за пояс IBF Europe против Джека Муловайи. Весь мой фокус на поединке 31 января в Москве", — сказал Сусленков.

Добавим, что Сусленков находится в седьмом десятке рейтинга супертяжей по версии boxrec. Он пока не знает поражений на профи-ринге, однако на любительском уровне он проиграл больше 20 раз.

Россиянин Мехонцев спорно победил Усика на аматорском уровне в полуфинале ЧМ-2009 в Милане.

Ранее сообщалось, что Усик собрал сразу несколько наград по версии журнала The Ring по итогам 2024 года. Александр в прошлом году стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте и дважды побил Тайсона Фьюри.