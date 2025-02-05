Усика сравнили с персонажем "Буратино" (фото)

Александр засветился на публике в стильных очках

Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) вышел на публику в новом образе. Накануне российский боксер-супертяж бросил вызов украинцу.

Соответствующее фото опубликовал паблик боксера в Instagram. На снимке спортсмен позирует в костюме, курточке, дополнив образ стильными очками с маленькими линзами.

Александр Усик

Фанаты тут же принялись обсуждать новый образ Александра. Пользователи сравнили Усика с персонажем фильма "Приключения Буратино" Котом Базилио. Примечательно, что боксерское прозвище украинца — "Кот". Украинец частенько приходил на мероприятия в костюмах, на которых можно было увидеть данное животное.

Кот Базилио в фильме "Приключения Буратино"

Напомним, 11 января в Лондоне (Великобритания) состоялась торжественная церемония вручения наград от культового журнала о боксе — The Ring. Усик принял участие в мероприятии и выиграл сразу несколько номинаций. Александр получил награды "Лучший раунд года" (9-й раунд в первом бою против Фьюри), "Лучший вечер бокса" (Усик — Фьюри 1) и "Лучший боксер" — аналог "Золотого мяча" в футболе.