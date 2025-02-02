Усик может сразиться с Кличко: промоутер озвучил варианты для Александра

Бой между украинцами возможен

Промоутер чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) Александр Красюк рассказал о ближайших планах своего клиента. Если Владимир Кличко (64-5, 53 КО) вернется на ринг, то украинцы вполне могут провести чемпионский бой.

Соответствующий комментарий Красюка приводит talkSPORT. Александр отметил, что в возвращении Кличко на ринг заинтересованы в Саудовской Аравии, а потому бой Усик — Кличко это не только мечта, но и вероятность. Тем не менее, вероятно, следующим соперником Кота станет победитель боя Дюбуа — Паркер.

"Он не готов уйти на пенсию – это номер один. Номер два – мы не знаем, что будет дальше. От боя Паркер – Дюбуа зависит многое. Номер три. Из СМИ мы слышали, что Владимир Кличко намерен стать старейшим чемпионом в супертяжелом весе, побить рекорд другой легенды – Джорджа Формана. Еще нет принятого решения, это просто мечта, своего рода план, возможно, мысли. Мы услышали это от Турки Аль аш-Шейха, поэтому это также возможность и вероятность", – сказал Красюк.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко всерьез рассматривает возвращение в бокс для большого боя в 2025 году. К слову, Усик может помочь именитому украинцу заполучить чемпионский бой.