Суркис не помог. "Динамо" выдало суперматч, но вылетело из еврокубков (видео)

Юношеская команда "Динамо" попрощалась с еврокубками

Во вторник, 11 февраля, "Динамо" U-19 провело поединок 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА сезона 2024/2025 против итальянской "Аталанты" U-19. К слову, взрослая команда Бело-синих провалила еврокубковую кампанию, заняв 34-е место в основном этапе Лиги Европы.

Встреча, проходившая в Манавгате на Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi, завершилась победой "Аталанты" U-19 со счетом 3:3 (6:7 по пенальти). Об этом сообщает "Телеграф".

Киевляне вели в счете после первого тайма в два мяча (3:1), но во втором тайме упустили победу. За Бело-синих голами отметились Генри Камара (автогол), Матвей Пономаренко и Дмитрий Кремчанин. В воротах "Динамо" весь матч отстоял сын бывшего президента клуба Григория Суркиса Вячеслав. В серии пенальти он отбил один удар, но этого оказалось не достаточно для победы.

Полный видеообзор матча "Динамо" U-19 — "Аталанта" U-19 будет доступен здесь позднее.

Полный матч "Динамо" U-19 — "Аталанта" U-19

Ранее сообщалось, что президент "Динамо" Игорь Суркис впервые стал дедом. Накануне его дочь Яна родила сына Александра от футболиста Бело-синих Кристиана Биловара. Новоиспеченный дедушка уже успел понянчить внука.