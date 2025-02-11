Суркіс не допоміг. "Динамо" видало суперматч, але вилетіло з єврокубків (відео)

Юнацька команда "Динамо" попрощалася з єврокубками

У вівторок, 11 лютого, "Динамо" U-19 провело поєдинок 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА сезону 2024/2025 проти італійської "Аталанти" U-19. До речі, доросла команда Біло-синіх провалила єврокубкову кампанію, посівши 34-те місце в основному етапі Ліги Європи.

Зустріч, яка проходила в Манавгаті на Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi, завершилася перемогою "Аталанти" U-19 з рахунком 3:3 (6:7 за пенальті). Про це повідомляє "Телеграф".

Кияни вели у рахунку після першого тайму у два м’ячі (3:1), але у другому таймі втратили перемогу. За Біло-синіх голами відзначилися Генрі Камара (автогол), Матвій Пономаренко та Дмитро Кремчанин. У воротах "Динамо" весь матч відстояв син колишнього президента клубу Григорія Суркіса В’ячеслав. У серії пенальті він відбив один удар, але цього виявилося замало для перемоги.

Повний відеоогляд матчу "Динамо" U-19 — "Аталанта" U-19 буде доступний тут пізніше.

Повний матч "Динамо" U-19 — "Аталанта" U-19

Раніше повідомлялося, що президент "Динамо" Ігор Суркіс уперше став дідом. Напередодні його дочка Яна народила сина Олександра від футболіста Біло-Синіх Крістіана Біловара. Новоспечений дідусь уже встиг понянчити онука.